Написать отзыв на роман Дубровский Пушкин! Желательно 1 страница! срочно плиз!

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Мне очень понравился этот роман.Главный герой Владимир Дубровский оказался очень блогородным. Хоть я и была разочарована в том как сложилась его жизнь в конце романа.Я до конца думала ,что Владимир останется с Машей и они будут жить вместе ,но всёже нет.Возможно всё бы было иначе если бы не сора Троекурова и Андрея Дубровского.Мне надолго запомнится этот Роман...