Написать отзыв на роман Дубровский Пушкин! Желательно 1 страница! срочно плиз!

Литература
Написать отзыв на роман Дубровский Пушкин! Желательно 1 страница! срочно плиз!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне очень понравился этот роман.Главный герой Владимир Дубровский оказался очень блогородным. Хоть я и была разочарована в том как сложилась его жизнь в конце романа.Я до конца думала ,что Владимир останется с Машей и они будут жить вместе ,но всёже нет.Возможно всё бы было иначе если бы не сора Троекурова и  Андрея Дубровского.Мне надолго запомнится этот Роман...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Три речення скласти з комою та та тире
Ответить
Окружающий мир
Цветут ли тюльпаны в степи в самый разгар лета
Ответить
Математика
Помогите сделать домашку
Ответить
Другие предметы
Обитатели плавней кубани?
Ответить
Английский язык
2. Rewrite these sentences in the passive. 1. We do not add any preservatives to our products. …………………………………………………………………………… 2. The Governmen...
Ответить