Написать программу, которая в зависимости от введенного числа К, выполняет разные действия. Если число отрицательное или не делится на 4, то |K+5|, иначе K²+5.
Информатика
Написать программу, которая в зависимости от введенного числа К, выполняет разные действия. Если число отрицательное или не делится на 4, то |K+5|, иначе K²+5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var k:integer; begin writeln('введите число k'); readln(k); if (k<0) or (k mod 4 <> 0) then writeln(abs(k+5)) else writeln(sqr(k)+5); end.
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