Написать программу, которая в зависимости от введенного числа К, выполняет разные действия. Если число отрицательное или не делится на 4, то |K+5|, иначе K²+5.

Информатика

Написать программу, которая в зависимости от введенного числа К, выполняет разные действия. Если число отрицательное или не делится на 4, то |K+5|, иначе K²+5.

Автор: Гость