Написать соченение про то как кошка умывается 2 класс

Гость: Гость:

Моя кошка (Имя) встаёт очень рано. Она чистоплотная и поэтому каждый день перед завтраком умывается. Она оближет лапу и пригладит себя. Потом вторую и ещё раз. А иногда разворачивает голову и проводит языком по всей спине, и как у неё только так получается.