Написать соченение про то как кошка умывается 2 класс
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Написать соченение про то как кошка умывается 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя кошка (Имя) встаёт очень рано. Она чистоплотная и поэтому каждый день перед завтраком умывается. Она оближет лапу и пригладит себя. Потом вторую и ещё раз. А иногда разворачивает голову и проводит языком по всей спине, и как у неё только так получается.
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