Перенести слова: молчать,обычай,случай,освещать
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Перенести слова: молчать,обычай,случай,освещать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мол-чать обы-чай слу-чай ос-ве-щать
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