Какого рода слово соловушка
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Какого рода слово соловушка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Женского рода наверно
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