Написать в два столбика:слова со звуковым оканчанием;слова с нулевым оканчанием.Море солнце автобус автомобиль вагон корабль машина ракета трактор трамвай троллейбус

Русский язык

Написать в два столбика:слова со звуковым оканчанием;слова с нулевым оканчанием.Море солнце автобус автомобиль вагон корабль машина ракета трактор трамвай троллейбус

Автор: Гость