Complete the questions and write the short answers. 1)...............Sadie and Jack cousins ........................(Ответ :Yes,no) 2)Manchester the capital of Englandamp; ......................................(Ответ:Yes,N...

Английский язык
Complete the questions and write the short answers. 1)...............Sadie and Jack cousins ........................(Ответ :Yes,no) 2)Manchester the capital of Englandamp; ......................................(Ответ:Yes,No) 3)Buenos Aries the capital of Argentina? ............................................(Ответ:Yes,No)
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