В фермерском хозяйстве от одной коровы надоили 16 литров от другой _на 4 литра молока больше .Сколько литров молока надоили от двух коров.?

Математика

В фермерском хозяйстве от одной коровы надоили 16 литров от другой _на 4 литра молока больше .Сколько литров молока надоили от двух коров.?

Автор: Гость