В фермерском хозяйстве от одной коровы надоили 16 литров от другой _на 4 литра молока больше .Сколько литров молока надоили от двух коров.?
Математика
В фермерском хозяйстве от одной коровы надоили 16 литров от другой _на 4 литра молока больше .Сколько литров молока надоили от двух коров.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 плюс 4 плюс 16 равно 36
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