1)укажите какие из данных сочетаний слов являются словосочетаниями: 1.передалось мне 2.и я тоже 3.бегущих над крышей 4.был дожди ветер 5.его настроение 6.пятно еле

Русский язык

1)укажите какие из данных сочетаний слов являются словосочетаниями: 1.передалось мне 2.и я тоже 3.бегущих над крышей 4.был дожди ветер 5.его настроение 6.пятно еле

Автор: Гость