1)укажите какие из данных сочетаний слов являются словосочетаниями: 1.передалось мне 2.и я тоже 3.бегущих над крышей 4.был дожди ветер 5.его настроение 6.пятно еле

Русский язык
1)укажите какие из данных сочетаний слов являются словосочетаниями: 1.передалось мне 2.и я тоже 3.бегущих над крышей 4.был дожди ветер 5.его настроение 6.пятно еле
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