Написати всі можливі числатцифрами 3, 9, 0, якщо цифри у запису числа можуть повторю??атися
Математика
Написати всі можливі числатцифрами 3, 9, 0, якщо цифри у запису числа можуть повторю??атися
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
333.,999.,390.,903.,309.,930.,300.,900
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Помогите составить предложения по схеме вот схема: прилагательное прилагательно?? прилагательное существительное глагол.
Русский язык
«Раны Армении» это не книга не бумага и чернила не взвешенные и расставленные дру?? за другом буквы это вихрь вулкан, извергнувшийся из души разорв...