Написати всі можливі числатцифрами 3, 9, 0, якщо цифри у запису числа можуть повторю??атися

Математика
Написати всі можливі числатцифрами 3, 9, 0, якщо цифри у запису числа можуть повторю??атися
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