Помогите переведите в более мелкие единицы длины: 17см 4мм, 2км 300м, 7дм 8см, 6м 30см

Математика
Помогите переведите в более мелкие единицы длины: 17см 4мм, 2км 300м, 7дм 8см, 6м 30см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
174мм 2300м 23000см 230000мм 78см 780мм 630см 6300мм
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