Написати запрошення на новий рік для друга

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Написати запрошення на новий рік для друга
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дорогий друже! Приходь до мене святкувати Новий рік! Влаштуємо веселі розваги і конкурси, незабутнє свято! Чекатиму тебе 31 (тридцять першого) грудня о 15-00 (о п`ятнадцятій годині рівно). Твій друг, Василь
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