Написати запрошення на новий рік для друга

Гость: Гость:

Дорогий друже! Приходь до мене святкувати Новий рік! Влаштуємо веселі розваги і конкурси, незабутнє свято! Чекатиму тебе 31 (тридцять першого) грудня о 15-00 (о п`ятнадцятій годині рівно). Твій друг, Василь