Напиши названия груп волк утка гусь ворона сорока голубь заяц белка

Окружающий мир
Напиши названия груп волк утка гусь ворона сорока голубь заяц белка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 ноги и 2 ноги распределишь сам или сама
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