Укажите формы одного слова1)водитель -вожу 2) вождение- водить3) водитель -водительский 4)водить -вожу
Русский язык
Укажите формы одного слова1)водитель -вожу 2) вождение- водить3) водитель -водительский 4)водить -вожу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под номером 4 потому что они оба глагола и у них изменяется только форма
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обозначь в предложениях дополнения железо испытывает огнем а друг опасностью человек славен не словами а делами .дерево сильно корнями а человек др...
Окружающий мир
Химия
В реакцию с соляной кислотой вступает каждый из двух металлов 1)Ca и Ag 2) Hg и Na 3) Cu и Zn 4) Al и Zn А17. Формулы веществ X и Y в схеме превращ...