Укажите формы одного слова1)водитель -вожу 2) вождение- водить3) водитель -водительский 4)водить -вожу

Русский язык
Укажите формы одного слова1)водитель -вожу 2) вождение- водить3) водитель -водительский 4)водить -вожу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под номером 4 потому что они оба глагола и у них изменяется только форма
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