Почему несостоялась свадьба андрея и наташи
Литература
Почему несостоялась свадьба андрея и наташи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наталья влюбилась в другого,а Балконский погиб на войне.
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