Обозначь в предложениях дополнения железо испытывает огнем а друг опасностью человек славен не словами а делами .дерево сильно корнями а человек друзьями
Русский язык
Обозначь в предложениях дополнения железо испытывает огнем а друг опасностью человек славен не словами а делами .дерево сильно корнями а человек друзьями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огнем,опасностью ,не словами,делами,корнями,друзьями
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