Обозначь в предложениях дополнения железо испытывает огнем а друг опасностью человек славен не словами а делами .дерево сильно корнями а человек друзьями

Русский язык

Обозначь в предложениях дополнения железо испытывает огнем а друг опасностью человек славен не словами а делами .дерево сильно корнями а человек друзьями

Автор: Гость