Основанием пирамиды является прямоугольник, а одно из её боковых ребер перпендик??лярно плоскости основания.Докажите что все боковые грани пирамиды - прямоугольные треугольники
Геометрия
Основанием пирамиды является прямоугольник, а одно из её боковых ребер перпендик??лярно плоскости основания.Докажите что все боковые грани пирамиды - прямоугольные треугольники
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть основание пирамиды прямоугольник ABCD , S ее вершина и пусть боковое ребро SB ⊥(ABCD). Если SB ⊥ (ABCD) ⇒ SB ⊥ AB и SB ⊥ BC , т.е. ΔSBA и ΔSBC прямоугольные. C другой стороны SA наклонная ,а AB ее проекции на плоскости ABCD. По теореме о трех перпендикуляров AD⊥AB (ABCD прямоугольник) ⇒ AD ⊥ SA , т.е. треугольник SAD тоже прямоугольный . Аналогично и ΔSCD: CD ⊥ CB ⇒ CD ⊥ SC. ∠SBA =∠SBC=∠SAD=∠SCD =90°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите формы одного слова1)водитель -вожу 2) вождение- водить3) водитель -водительский 4)водить -вожу
Русский язык
Обозначь в предложениях дополнения железо испытывает огнем а друг опасностью человек славен не словами а делами .дерево сильно корнями а человек др...
Окружающий мир