Основанием пирамиды является прямоугольник, а одно из её боковых ребер перпендик??лярно плоскости основания.Докажите что все боковые грани пирамиды - прямоугольные треугольники

Геометрия
Основанием пирамиды является прямоугольник, а одно из её боковых ребер перпендик??лярно плоскости основания.Докажите что все боковые грани пирамиды - прямоугольные треугольники
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть основание пирамиды прямоугольник ABCD ,  S ее вершина  и пусть  боковое ребро SB ⊥(ABCD).  Если SB ⊥ (ABCD) ⇒ SB ⊥ AB и SB ⊥  BC , т.е.  ΔSBA   и  ΔSBC прямоугольные. C другой  стороны  SA  наклонная ,а AB  ее проекции на плоскости ABCD.  По теореме о  трех перпендикуляров AD⊥AB (ABCD прямоугольник)  ⇒  AD ⊥ SA , т.е. треугольник   SAD тоже прямоугольный .  Аналогично и  ΔSCD:  CD ⊥ CB ⇒  CD ⊥ SC. ∠SBA =∠SBC=∠SAD=∠SCD =90°
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