Напиши путь из Варяг в греки

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Путь «из варя́г в гре́ки» (также Варя́жский путь или Восто́чный путь, др.-сканд. Austrvegr)[1] — водный (морской и речной) путь из Балтийского моря через Восточную Европу в Византию. Один из водных путей экспансии варягов из района проживания (побережье Балтийского моря) на юг — в Юго-Восточную Европу и Малую Азию в начале X века — середине XIII века. Этим же путём пользовались русские купцы для торговли с Константинополем и со Скандинавией. Как пишет акад. Д. С. Лихачёв, этот торговый путь "был в Европе наиболее важным вплоть до XII века, когда европейская торговля между югом и севером переместилась на запад"[2].