Напиши сочинение на тему Портрет идеального война по обществознанию срочно на с??раницу

Гость: Гость:

Идеальный воен для меня это, тот кто готов умереть за свою родину, семью и отечество. Он МОЖЕТ защитить себя и своих близких. Воен не предаст, не подведёт и не будет искать выгоду для себя. Вот таким должен быть настоящий солдат, защищающий свою страну!