Напиши сочинение на тему Портрет идеального война по обществознанию срочно на с??раницу

Обществознание
Напиши сочинение на тему Портрет идеального война по обществознанию срочно на с??раницу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идеальный воен для меня это, тот кто готов умереть за свою родину, семью и отечество. Он МОЖЕТ защитить себя и своих близких. Воен не предаст, не подведёт и не будет искать выгоду для себя. Вот таким должен быть настоящий солдат, защищающий свою страну!
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