Напиши В. Ю. Драгунского творчество

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Виктор Драгунский родился давным-давно. В 1913 году, в Нью-Йорке. Это вот как вышло – его мама и папа были очень молодые, поженились, и уехали из белорусского города Гомеля в Америку, за счастьем и богатством.Про счастье – не знаю, но с богатством у них совсем не сложилось. И они вернулись обратно в Гомель, а через некоторое время переселились в Москву.В школе Виктор был заводилой во всех играх, устраивал свои представления, пел куплеты, танцевал. Еще учась в школе, Виктор старался помочь семье. Чтобы как- то заработать он с одним из своих товарищей устроился лодочником, чтобы перевозить людей через Москву – реку.Окончив школу, Виктор пошел работать учеником токаря на завод.В семнадцать лет Виктор выдерживает экзамен в актерскую школу.Окончив школу, Виктор Драгунский стал хорошим театральным актером и был принят в Театр Сатиры.Пришла война. Драгунский рвался на фронт, врачи из-за болезни не разрешили, но он не сдался и поступил в ополчение.Ополчение – это войска, которые создаются во время войны в помощь основной армии из добровольцев.После войны Драгунский неожиданно для всех бросает театр и уходит в цирк. Работать рыжим клоуном! Особенно любил Драгунский выступать перед детьми. Для него не было большего наслаждения, чем следить за маленькими зрителями, которые во время его представлений просто сползали со стульев от смеха.