Напишиье доклад на тему :Как изменились течение времени представления людей о многообразии полезных ископаемых
География
Напишиье доклад на тему :Как изменились течение времени представления людей о многообразии полезных ископаемых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раньше, люди даже не подозревали, что такое полезные ископаемые. Но потом они начали их приспосабливать, как необходимые для жизни ископаемые. Например: газ, уголь, грифель.
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