Весь 2 вариант!! С полным решением

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3) Если не знакомы с производной, можно просто сравнить уравнения: x=5+4*t-t^2 x=x0+Vx*t-ax*t^2/2 x0=5 м V0x=4 м/с -t^2=ax^2*t^2/2 ax=-2 м/с2 Vx=V0+ax*t=4-2*t 4) h=q*t^2/2 t=sqrt(2*h/g)=sqrt(2*20/10)=2 c 5) Hm=V0^2/2*g=100/2*10=5 c 2) Строим так: по оси у скорость V, по оси х- время. График прямая, достаточно двух точек (0,0), по оси t откладываем 2, по оси V откладываем V=1,5*2=3 Через точки 0,0 и 2,3 проводим прямую. Все.