Напишіть твір на тему "Що мене навчила Полліана"

Гость: Гость:

Ця книги мені дуже сподобалася , тому що у них дуже цікавий сюжет , описані незвичайні пригоди .Це історія 11 -річної дівчинки Поліанни , яку після смерті батьків забирає на виховання з « почуття боргу » рідна тітка . З атмосфери батьківської любові та глибокої віри в Бога дівчинка потрапляє у світ строгих правил і заборон. Але вона не сумує і своїм умінням радіти всьому , що трапляється з нею в житті , спочатку дивує , а потім і змінює життя всіх жителів маленького провінційного містечка. Ще за життя батько навчив доньку простій грі – вміти радіти всупереч усьому.«Юність Поліанни » – це продовження повісті , в якій подорослішала Полліанна стикається вже з недитячими проблемами. Але , тим не менш , наполегливо продовжує грати в радість. У цьому їй допомагає віра Бога. Вона переконана , що Господь ніколи не помиляється і не запізнюється .19Кніга дуже хороша , вона вчить добру і оптимізму. Полліанна показує своїм прикладом, як можна спритно виходити з важкої ситуації самій і одночасно надавати допомогу і підтримку оточуючих. Завдяки її легкому характеру десятки , а може бути і сотні людей , що живуть в містечку , знаходять сенс життя , знаходять самих себе і починають допомагати другім.soc clip image019Назва книги відповідає її змісту . Мені дуже сподобалася Полліанна . Своєю енергією вона весь час заряджала всіх жителів містечка . А ось міс Поллі спочатку мені не дуже сподобалася , вона нікого не любила. Ніхто не міг догодити їй . Міс Поллі була педантичною особливої ​​з суворим обличчям і суворим поглядом. Вона хмурилася при будь-якому непорядок . Навіть коли не було ніяких неприємностей , міс Поллі не ставала веселіше , привітніше . Але коли до міс Поллі приїхала Полліанна , то міс Поллі стала доброю. І вона полюбила дівчинку , хоча раніше вона просто « виконувала свій обов’язок» по відношенню до неї.Книга красиво ілюстрована. Ілюстрації точно доповнюють текст книги , дають уявлення про героїв і події даного твору. Художник цієї повісті Е. В. Орлова.Книга може навчити : добру , повазі , милосердю , чуйності .Ця книга змінила моє ставлення до життя. Полліанна своїм прикладом навчила мене жити по-іншому , не так як я жила раніше. Навчила мене бачити світ в яскравих фарбах , в іншому сприйнятті .Я радила , і буду радити прочитати цю книгу багатьом своїм однокласникам і друзям , тому що ця книга просто дивовижна