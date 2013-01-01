Напишите 5 фразеологизмов и их лексическое значение

Гость: Гость:

1.Работать спустя рукава - плохо работать, не стараться. 2.Держать в ежовых рукавицах - относиться очень строго.3. Не солоно хлебавши - не получить ожидаемого. 4. Сесть в лужу - опозориться. 5. Бить баклуши - бездельничать.