Напишите факты почему Петра 1 историки называли тираном!!! СРОЧНО

Гость: Гость:

озможно, приведенное сравнение грубовато по отношению к глобальным переменам, которые Петр I произвел в российском обществе, но оно довольно красноречиво. И потом, почему: «тиран»? Он что, как большевистские «реформаторы» 20 века, жег, стрелял, резал, «национализировал» и казнил «врагов народа»? Его «брадобрейство» — просто пустяки по сравнению с подлинной тиранией и авторитаризмом.Он вкладывал в свое государство все,что мог,бывало он был строг,но это лишь украшало Российскую Империю и показывало лучшие качества правителя.