Помагите с номером 159
Русский язык
Помагите с номером 159
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочка наденет свитер,ботинки и шапку и выйдет на улицу. Брат оденет сестренку и поведет её в детский сад. Бабушка наденет очки и станет читать газету. К ночи стало холодно.Мама укрыла сыновей теплым одеялом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Антон и Витя поехали на велосипедах одновременно навстречу друг другу и встретил??сь через 15 мин. Какое расстояние было между ними первоначально, ...
Обществознание