Помагите с номером 159

Гость: Гость:

Девочка наденет свитер,ботинки и шапку и выйдет на улицу. Брат оденет сестренку и поведет её в детский сад. Бабушка наденет очки и станет читать газету. К ночи стало холодно.Мама укрыла сыновей теплым одеялом.