Маленькое сочинение на казахском языке про наурыз.

Қазақ тiлi
Маленькое сочинение на казахском языке про наурыз.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наурыз бұл ежелден келе жатқан дәстүр . Ата бабаларымыздан келе жатқан дәстүр. наурызда ұрысқан адамдар қайта жарасады . наурызда түрлі хыл тағамдар жасайды.Мысалы,көже сүмелек т.б тағамдар. Сүмелекке 7 немесе 10тас салып дайындайды
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