Напишите национальность(на английском) Russia- Spain- Poland- France- Ireland- Germany-
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Напишите национальность(на английском) Russia- Spain- Poland- France- Ireland- Germany-
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Russians, Spaniards, Poles, French, Irish, Germans,
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