Напишите пожалуйста 10 песен из российского кино и мультфильмов.. Даю 15 баллов
Музыка
Напишите пожалуйста 10 песен из российского кино и мультфильмов.. Даю 15 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МУЛЬТЫ: калыбельная белой медведицы, голубой вагон, винни пух, белогривые лошадки, прекрасное далеко, кота Базилио и лисы Алисы, говорят мы бяки-буки, умки, кота матроскина, красавица и чудовище.
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