Напишите пожалуйста историю из жизни в past simple 120-150 слов

1 I started playing chess when I was sixЯ начал играть в шахматы, когда мне было шест лет 2It was so interestingЭто было так интересно 3It was my grandmother who was helping me to make my first steps in the chess worldЭто была моя бабушка, кто помогла мне сделать мои первые шаги в шахматном мире 4Her chess level was much higher than mineЕе уровень был намного выше чем мой 5After several months I started to play chess much betterПосле нескольких месяцев, я начал играть в шахматы намного лучше 6So my parents decided to send me to a chess clubТаким образом, мои родители решили отправить меня в шахматный клуб 7It was the right decisionЭто было правильное решение 8My father used to play chess professionally as wellМой отец раньше играл в шахматы профессионально 9He inspired me to train very hardОн вдохновил меня тренироваться усердно 10However, I was lazy and it was mostly fun for meТем не менее, я был ленивым и это было больше веселье для меня 11My level was getting higher year by yearМой уровень улучшался год за годом 12I became one of the best players in our chess teamЯ стал одним из лучших игроков в нашей команде 13I often played chess in my spare timeЯ часто играл в шахматы в мое свободное время 14It was very usefulЭто было очень полезно 15It helped me to develop my analytical skillsЭто помогло мне развить мои аналитические способности