Помагите пожалуйста решить уровнение 6*(2x-4)=36 21+(24+x)=57 k:6+18=30 (35+y)-15=31
Математика
Помагите пожалуйста решить уровнение 6*(2x-4)=36 21+(24+x)=57 k:6+18=30 (35+y)-15=31
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*(2x-4)=36 12х-24=36 12х=36+24 12х=60 х=60/12 х=5 21+24+х=57 45+х=57 х=57-45 х=12 k:6+18=30 k:6=30-18 k:6=12 k=12*6 k=72 (35+y)-15=31 35+у=31+15 35+у=46 у=46-35 у=11
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