Холодность Оксаны оттолкнула многих парубков. Почему Вакула не отступился? Н. В. ??оголь, "Ночь перед Рождеством"
Литература
Холодность Оксаны оттолкнула многих парубков. Почему Вакула не отступился? Н. В. ??оголь, "Ночь перед Рождеством"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Він дуже любив Оксану.
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