Средняя скорость передачи данных с помощью модема равна 30Кбит/с. Определите, скол??о секунд понадобится модему, чтобы передать 80 страництекста, если считать, что один символ кодируется 1 байтом и на каждой странице в среднем ...
Информатика
Средняя скорость передачи данных с помощью модема равна 30Кбит/с. Определите, скол??о секунд понадобится модему, чтобы передать 80 страництекста, если считать, что один символ кодируется 1 байтом и на каждой странице в среднем 96 символов? ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96 * 80 *1 = 7680 байт 7680 * 8 = 61440 бит 61440 : 1000 = 61,44 Кбит 61,44 : 30 = 2,048 секунды
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