Средняя скорость передачи данных с помощью модема равна 30Кбит/с. Определите, скол??о секунд понадобится модему, чтобы передать 80 страництекста, если считать, что один символ кодируется 1 байтом и на каждой странице в среднем ...

Информатика

Средняя скорость передачи данных с помощью модема равна 30Кбит/с. Определите, скол??о секунд понадобится модему, чтобы передать 80 страництекста, если считать, что один символ кодируется 1 байтом и на каждой странице в среднем 96 символов? ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА:)

Автор: Гость