Помогите даю 57 баллов
Математика
Помогите даю 57 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(0,25х+0,2d)(4x-0.5d)=1x*-0.125xd+0.8xd-0.1d*=1x*-0.675-0.1d*
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