Напишите пожалуйста особенности полового размножения Аскарид и значение её в жизни человека и природы

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тип и класспредставителиполость телаособенности размножения и развитияособенности строениязначение в природе и в жизни человека НИЗШИЕ ЧЕРВИ1. Тип плоские червиа) Класс ресничные черви (турбеллярии) белая планария ацеломические животные.Опорой и защитой для внутренних органов служитпаренхима - рыхлаясоединительнаятканьГермафродиты. Развитие уморских форм обычно с превращением Тело покрыто ресничками. органы выделения - протонефридии Входит в цепи питания; лабораторное животное для изучения регенерации б) Класс сосальщики печёночныйсосальщикГермафродиты.Развитие с превращением и сменой хозяевимеют две присоски: ротовую и брюшнуюпаразит животныхи человека в) Класс ленточные черви (цестоды) бычий цепеньтело подразделяется на сколекс (головку) и стробилу. На сколексе 4 присоски или 4 крючкапаразит животныхи человека 2. Тип круглые черви Класс нематодыаскаридачеловеческая псевдоцель - первичнаяполость тела является остатком полости бластулы,заполнена жидкостью,выполняющей рольгидроскелета Раздельнополые, характерен половой диморфизм имеют анальное отверстиепаразит человека острицакруглые в поперечном сечении. Имеют только продольные мышцыпаразит человека луковаянематодатело покрыто плотной кутикулойснижает продуктивность сельскохозяйственных растений ВЫСШИЕ ЧЕРВИ Тип кольчатые червиа) Класс многощетинковые (полихеты) нереида целом - вторичная полостьтела, отделяющаяпищеварительный трактот клеток тела. Заполнена жидкостью, выполняющей роль гидростатического скелета.Раздельнополые. Развитие с превращением.Личинки - трохофорыимеют параподии с щетинками - для передвижениявходит в цепи питания пескожилтело состоит из множества сегментов (члеников)служит кормом дляпромысловых рыб б) Класс малощетинковые (олигохеты) дождевой червь Гермафродиты.Развитие прямое, безобразования личинкизамкнутая кровеноснаясистема. Есть «сердца»Участвует в почвообразовании; пища кротов, рыб, лягушек, пресмыкающихся. в) Класс пиявкимедицинская пиявкаорганы выделения - метанефридии; нервная система узлового типа.Эктопаразит животных; используют в медицинских целях.