Напишите пожалуйста особенности полового размножения Аскарид и значение её в жизни человека и природы

Биология
Напишите пожалуйста особенности полового размножения Аскарид и значение её в жизни человека и природы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тип и класспредставителиполость телаособенности размножения и развитияособенности строениязначение в природе и в жизни человека НИЗШИЕ ЧЕРВИ1. Тип  плоские червиа) Класс ресничные черви    (турбеллярии) белая планария ацеломические животные.Опорой и защитой для внутренних органов служитпаренхима - рыхлаясоединительнаятканьГермафродиты. Развитие уморских форм обычно с  превращением Тело покрыто ресничками. органы выделения - протонефридии Входит в цепи питания; лабораторное животное для изучения регенерации  б) Класс сосальщики  печёночныйсосальщикГермафродиты.Развитие с превращением и сменой хозяевимеют две присоски: ротовую и брюшнуюпаразит животныхи человека  в) Класс ленточные черви    (цестоды) бычий цепеньтело подразделяется на сколекс (головку) и стробилу. На сколексе 4 присоски или 4 крючкапаразит животныхи человека 2.   Тип круглые черви      Класс нематодыаскаридачеловеческая  псевдоцель - первичнаяполость тела является остатком полости бластулы,заполнена жидкостью,выполняющей рольгидроскелета Раздельнополые, характерен половой диморфизм имеют анальное отверстиепаразит человека острицакруглые в поперечном сечении. Имеют только продольные мышцыпаразит  человека луковаянематодатело покрыто плотной кутикулойснижает продуктивность сельскохозяйственных растений ВЫСШИЕ  ЧЕРВИ   Тип кольчатые червиа) Класс многощетинковые    (полихеты) нереида целом - вторичная полостьтела, отделяющаяпищеварительный трактот клеток тела. Заполнена жидкостью, выполняющей роль гидростатического скелета.Раздельнополые. Развитие с превращением.Личинки - трохофорыимеют параподии с щетинками - для передвижениявходит в цепи питания  пескожилтело состоит из множества сегментов (члеников)служит кормом дляпромысловых рыб  б) Класс малощетинковые    (олигохеты) дождевой червь Гермафродиты.Развитие прямое, безобразования личинкизамкнутая кровеноснаясистема. Есть «сердца»Участвует в почвообразовании;  пища кротов, рыб, лягушек, пресмыкающихся.   в) Класс пиявкимедицинская пиявкаорганы выделения - метанефридии; нервная система узлового типа.Эктопаразит животных; используют в медицинских целях.  

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Зависимость проекции скорости движущегося тела от времени имеет вид Vx(t)=15t-8t^2. чем?? равны проекции начальной скорости и ускорения тела?
Ответить
Українська мова
Твір-опис класної кімнати в науковому стилі
Ответить
Английский язык
Как на английском канадец
Ответить
Алгебра
Помогите! Хотя бы объясните как делать?
Ответить
Математика
Вставьте вместо квадратиков такие числа чтобы равенство было верным (7× )×4=7×24 ( × 2) ×16=5×( ×16)в скобках какие цыфры должны быть
Ответить