Напишите пожалуйста план сказки приёмыш мамин сибиряк кто поможет мне тому и я по??огу
Литература
Напишите пожалуйста план сказки приёмыш мамин сибиряк кто поможет мне тому и я по??огу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Охотник в гостях у рыбак. 2) Появление лебедя у Тараса. 3) Приёмыш и Соболько. 4) Приёмыш и стая лебедей. 5) Прощание Приёмыша с Тарасом и Соболько.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Химия
Задача Сгорело 2,1г органического вещества. При этом образовалось 6,6г CO2 и 2,7г H2O. Относительная плотность паров этого вещества по воздуху ра...
Математика
Решите уравнение : 1)10х=5,8+3 2/5; 2)100х=28 1/2-3,7; 3)х÷100=0,81+0,09; 4)х÷1000=2,149-1,234. помогите пожалуйста решить. Спасибо большое за ранее.
Биология