Рассказ Куприна "Белый пудель" учит читателей ... " помогите пожалуйста продолжить!
Литература
Рассказ Куприна "Белый пудель" учит читателей ... " помогите пожалуйста продолжить!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не быть злыми,учит тому что нельзя воровать,учит тому что еслев что то случилось с твоим другом ему обязательно нужно помочь,нельзя красть чужих друзей,что дружбу за деньги не купишь
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