Напишите пожалуйста рецензию на текст миниатюру листопад

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В вальсе листопада золотится осень... Стало более ветреннно, более прохладно. Уже нет такого тепла, как летом. Птички полетели в теплые края. Каникулы кончились и детишки снова пошли в школу. Но все же и в осеннее время года есть чему любоваться: деревья, которые совсем недавно стояли зеленые, стали все желтые. Начался самый настоящий листопад. Листочки переливаются разными цветами: желтым, золотым, красным, бардовым. Задождило, и всем приходится "прыгать" через лужи. Но все равно я люблю осень за золотую пору, за бабье лето и за самые яркие краски осени!