1)Прочитайте предложение и выполните задания 1,2. На сыром песке дорожк... лежала ветка сирен... 1. Выпишите существительное(-ые) с окончанием -И.Укажите падеж 2. Выпишите слова с безударной гласной в корне слова, которые не...

Русский язык

1)Прочитайте предложение и выполните задания 1,2. На сыром песке дорожк... лежала ветка сирен... 1. Выпишите существительное(-ые) с окончанием -И.Укажите падеж 2. Выпишите слова с безударной гласной в корне слова, которые нельзя проверить ударением. 2)Расскажите, как распределяются существительные по склонениям.Приведите примеры.

Автор: Гость