1)Прочитайте предложение и выполните задания 1,2. На сыром песке дорожк... лежала ветка сирен... 1. Выпишите существительное(-ые) с окончанием -И.Укажите падеж 2. Выпишите слова с безударной гласной в корне слова, которые не...
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1)Прочитайте предложение и выполните задания 1,2. На сыром песке дорожк... лежала ветка сирен... 1. Выпишите существительное(-ые) с окончанием -И.Укажите падеж 2. Выпишите слова с безударной гласной в корне слова, которые нельзя проверить ударением. 2)Расскажите, как распределяются существительные по склонениям.Приведите примеры.
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Дорожки родительный падеж сирени родительный ипадеж 2
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