Помогитее ПОЖАЛУЙСТА 2-е умоляю вас!!Заменительным путем

Алгебра
Помогитее ПОЖАЛУЙСТА 2-е умоляю вас!!Заменительным путем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По т. Виета: у1=1 у2=-5 х1=4+1=5 х2=4-5=-1 ответ: (5; 1), (-1; -5)
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