Помогитее ПОЖАЛУЙСТА 2-е умоляю вас!!Заменительным путем
Алгебра
Помогитее ПОЖАЛУЙСТА 2-е умоляю вас!!Заменительным путем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По т. Виета: у1=1 у2=-5 х1=4+1=5 х2=4-5=-1 ответ: (5; 1), (-1; -5)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Бразильское течение 1- В каких протекает 2- В каких течет 3- Ветровое или стоков??е 4- Теплое или холодное 5- Какие материки омывает
Русский язык
1)Прочитайте предложение и выполните задания 1,2. На сыром песке дорожк... лежала ветка сирен... 1. Выпишите существительное(-ые) с окончанием ...
Биология
Математика