Две швеи получили задание сшить по 96 рубашек ,1 12 руб в неделю,2 швея 16 , какая швея в??полнит работу раньше и на сколько недель

Математика

Две швеи получили задание сшить по 96 рубашек ,1 12 руб в неделю,2 швея 16 , какая швея в??полнит работу раньше и на сколько недель

Автор: Гость