Две швеи получили задание сшить по 96 рубашек ,1 12 руб в неделю,2 швея 16 , какая швея в??полнит работу раньше и на сколько недель
Математика
Две швеи получили задание сшить по 96 рубашек ,1 12 руб в неделю,2 швея 16 , какая швея в??полнит работу раньше и на сколько недель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 швея сошьёт 96 руб за 8 недель. 2 за 6 нелель. Следовательно: 8-6=2(недели )
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