Напишите пожалуйста сообщение на тему "Безопасность движения по улицам и дорогам"

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Напишите пожалуйста сообщение на тему "Безопасность движения по улицам и дорогам"
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Гость:
Смотреть на знаки дорожного движения. Переходить только по зебре
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