Напишите пожалуйста сообщение по географии на любую тему(6 класс)!!!!

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Географическое положениеВдоль побережий Северного Ледовитого океана широкой полосой протянулась тундра - местность без леса с болотами, речками и ручейками.Здесь настолько суровый климат, что высокие деревья расти не могут. Долгая морозная зима, продолжающаяся 9 месяцев в году, сменяется коротким и прохладным летом. Из-за низких температур земля промерзает, летом успевает оттаять только самый верхний слой почвы, на котором растут мхи, лишайники, травы, маленькие кустарнички - голубика, морошка, брусника, а также стелющиеся карликовая ива и карликовая береза. Растения приспособились к такому суровому климату: как только наступает лето, они начинают торопливо цвести, чтобы успеть дать плоды и семена до наступления холодов. Созревшие семена пережидают долгую зиму, не замерзая.Климатические условия В Тундровой зоне Европейской части России средняя температура января от - 5 до - 10 °С, на Северо-востоке Сибири и Дальнего Востока отмечались морозы до - 50 °С и ниже. Лето короткое, с продолжительным полярным днём.Растительность:Растения тундры.1. Голубика.2. Брусника.3. Вороника чёрная.4. Морошка.5. Лойдия поздняя.6. Лук скорода.7. Княженика.8. Пушица влагалищная.9. Осока Мечелистная10. Берёзка карликовая.Животный мирОсновные занятия населения - оленеводство, рыболовство, охота на пушного и морского зверя. Из-за большого количества воды в тундре охотно проводят лето разные водоплавающие птицы - гуси, утки, гагары, улетающие южнее с наступлением зимы. Животные тоже приспособились к тяжелым условиям: кто-то зимой впадает в спячку, кто-то (например, лемминг) бодрствует под снегом, кто-то покидает тундру на зиму. Из насекомых преобладают двукрылые (обильны комары). Относительно многочисленны: перепончатокрылые (особенно пилильщики, а также шмели, связанные в своём распространении с бобовыми растениями), жуки, ногохвостки, бабочки.Широко распространены горностай и ласка, встречаются лисица, волк, заходят белый медведь с Севера и бурый - с Юга; из копытных распространён мускусный овцебык, характерен северный олень.