Напишите пожалуйста умные выражения, великих людей

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Напишите пожалуйста умные выражения, великих людей
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Гость:
Пока мы откладываем жизнь, она проходит. /Сенека/   *        *        *        *        *        *        *        * ...пора перестать ждать неожиданных подарков от жизни, а самому делать жизнь. /Л.Н.Толстой/   *        *        *        *        *        *        *        * Жизнь — это чудесное приключение, достойное того, чтобы ради удач терпеть и неудачи. /Р. Олдингтон/   *        *        *        *        *        *        *        * Как басня, так и жизнь ценится не за длину, но за содержание. /Сенека/   *        *        *        *        *        *        *        * Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. /Гёте/   *        *        *        *        *        *        *        * Жизни верь, она ведь учит лучше всяких книг. /Гёте/   *        *        *        *        *        *        *        * Жизнь — это больница, где каждый пациент мечтает перебраться на другую кровать. /Ш. Бодлер/   *        *        *        *        *        *        *        * Жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чувствовать, что живешь. /В.О. Ключевский/   *        *        *        *        *        *        *        * Самое дорогое у человека - это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире - борьбе за освобождение человечества. /Н.А. Островский/   *        *        *        *        *        *        *        * Жизнь - не те дни, что прошли, а те, что запомнились. /П.А.Павленко/   *        *        *        *        *        *        *        * Жизнь! Не так уж она хороша, но и не так плоха, как многим думается. /Ги де Мопассан/   *        *        *        *        *        *        *        * Неправда, что жизнь мрачна, неправда, что в ней только язвы да стоны, горе и слезы! В ней не только пошлое, но и героическое, не только грязное, но и светлое, чарующее, красивое. В ней есть все, что захочет найти человек, а в нем - есть сила создать то, чего нет в ней! Этой силы мало сегодня, она - разовьется завтра! Жизнь прекрасна, жизнь - величественное, неукротимое движение ко всеобщему счастью и радости. /М.Горький/   *        *        *        *        *        *        *        * В конце концов, человеку дана всего одна жизнь –от чего же не прожить ее как следует? /Д. Лондон/   *        *        *        *        *        *        *        * Задача жизни не в том, чтобы быть на стороне большинства, а в том, чтобы жить согласно с внутренним, сознаваемым тобою законом. /Марк Аврелий/   *        *        *        *        *        *        *        * Разбитой можно считать лишь ту жизнь, которая остановилась в своем развитии. /О. Уайльд/

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