Напишите пожалусто не большой отзыв на англисском языке по любому рассказу на английском
Английский язык
Напишите пожалусто не большой отзыв на англисском языке по любому рассказу на английском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
This story is very pleased with me! I liked it very much as it has inspired me to do good deeds and help me zhaotelos all and always - проверь в переводчике а то я мог в каком-то слове ошибиться
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