Стихотворение "Если жизнь тебя обманет" Пушкин.А.С. Нужно ответить на вопросы. 1. Ч??о по мнению поэта,помогает человеку преодолеть жизненные испытания. 2. Какие свойства души он должен воспитать в себе. 3. В чём философский...
Литература
Стихотворение "Если жизнь тебя обманет" Пушкин.А.С. Нужно ответить на вопросы. 1. Ч??о по мнению поэта,помогает человеку преодолеть жизненные испытания. 2. Какие свойства души он должен воспитать в себе. 3. В чём философский смысл. 4. Как проявляется в стихотворение присущий Пушкину оптимизм. 5. Образные средства. Сам стих. Если жизнь тебя обманет, Не печалься, не сердись! В день уныния смирись: День веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет; Настоящее уныло: Все мгновенно, все пройдет; Что пройдет, то будет мило.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Вера. Вера в будущее. Вера в то, что в будущем всё будет лучше. 2. Терпение, сдержанность. 3. Пушкин до нас пытается донести то, что нельзя опускать руки после неудач и нужно стремиться дальше. Не получилось сейчас - получится потом, главное стараться и верить. 4. *Если правильно поняла вопрос* Оптимизм проявляется как мотивация и напутствие.
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