Стихотворение "Если жизнь тебя обманет" Пушкин.А.С. Нужно ответить на вопросы. 1. Ч??о по мнению поэта,помогает человеку преодолеть жизненные испытания. 2. Какие свойства души он должен воспитать в себе. 3. В чём философский...

Литература

Стихотворение "Если жизнь тебя обманет" Пушкин.А.С. Нужно ответить на вопросы. 1. Ч??о по мнению поэта,помогает человеку преодолеть жизненные испытания. 2. Какие свойства души он должен воспитать в себе. 3. В чём философский смысл. 4. Как проявляется в стихотворение присущий Пушкину оптимизм. 5. Образные средства. Сам стих. Если жизнь тебя обманет, Не печалься, не сердись! В день уныния смирись: День веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет; Настоящее уныло: Все мгновенно, все пройдет; Что пройдет, то будет мило.

Автор: Гость