Напишите предложения на казахском языке на тему На уроке физры

Қазақ тiлi
Напишите предложения на казахском языке на тему На уроке физры
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дене шыныктыру сабагы оте кызык отты. Дене шыныктыру сабагында мен баскетбол ойнын жаксы ойнадым.
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