От чего прозошло слова суббота
Математика
От чего прозошло слова суббота
Ответ(ы):
Гость:
Есть несколько толкований откуда произошло слово "суббота". Принято считать самым верным, что произошло оно от слово "шабаш". Суббота (шаба́ш) имеет древнееврейское происхождение (похожее слово — саботаж — отказ от работы) . Суббо́та — день недели между пятницей и воскресеньем. У древних римлян этот день был посвящён Сатурну (отсюда происходит название этого дня в некоторых языках, например англ. Saturday). Русское название происходит от еврейского «шаббат» , которое распространилось вместе с христианством по всей Европе.
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