Напишите программу, определяющую, является ли данный символ цифрой или нет. Напиш??те программу, которая получает на вход один символ и выводит строку yes, если символ является цифрой и строку no, в противном случае.

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Напишите программу, определяющую, является ли данный символ цифрой или нет. Напиш??те программу, которая получает на вход один символ и выводит строку yes, если символ является цифрой и строку no, в противном случае.

Автор: Гость