Напишите рассказ как ты хочеш чтобы к тебе относились одноклассники

Обществознание
Напишите рассказ как ты хочеш чтобы к тебе относились одноклассники
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Автор: Гость
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Гость:
Это нужно писать именно от себя ведь это ты пишешь как ты хочешь чтобы к тебе относились
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